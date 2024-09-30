Закавказский размен

Пашинян уверенно ведёт Армению на разрыв с Россией. И пусть ведёт. Примера Украины армянам мало. Я не перестаю поражаться глупости этого древнего народа, существующего и сохраняющего остатки своей государственности в Восточной Армении (я имею в виду историческую географическую область) только благодаря России.