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В 2016 году геологи начали исследовать 600-метровый провал и обнаружили, что внизу есть лес и живут отшельники

В 2016 году геологи начали исследовать 600-метровый провал и обнаружили, что внизу есть лес и живут отшельники

В 2016 году группа ученых совершила спуск на глубину 600 метров в карстовый провал Дашивей. На дне этого природного чуда их ждала неожиданная находка: огромный подземный лес с гигантскими деревьями, высота которых достигала 40 метров.

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Комментарии
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Александр Шилов
В 2016 году геологи начали исследовать 600-метровый провал и обнаружили, что оказалось Государство поддерживает жизнь деревни. Во как афффтору надо хотя бы мысли в голове укладывать по фэншую. А то до 2016 года ни кто не знал что проект деревни поддерживается государством. Ха Ха.
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