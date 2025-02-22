В 2016 году геологи начали исследовать 600-метровый провал и обнаружили, что внизу есть лес и живут отшельники

Александр Шилов

В 2016 году геологи начали исследовать 600-метровый провал и обнаружили, что оказалось Государство поддерживает жизнь деревни. Во как афффтору надо хотя бы мысли в голове укладывать по фэншую. А то до 2016 года ни кто не знал что проект деревни поддерживается государством. Ха Ха.