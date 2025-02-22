В 2016 году геологи начали исследовать 600-метровый провал и обнаружили, что внизу есть лес и живут отшельники

В 2016 году группа ученых совершила спуск на глубину 600 метров в карстовый провал Дашивей. На дне этого природного чуда их ждала неожиданная находка: огромный подземный лес с гигантскими деревьями, высота которых достигала 40 метров.
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