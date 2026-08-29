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Госдеп предупредил американцев на Украине о рисках беспорядков

Госдеп предупредил американцев на Украине о рисках беспорядков

REUTERS/Gleb Garanich Госдеп США выпустил срочное предупреждение для своих граждан по Украине. Тех, кто туда собирается, просят отменить поездку, а тех, кто уже там, просят вернуться.

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