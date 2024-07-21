Карен Шахназаров обратился к властям: "Так нельзя выиграть в этой большой битве. Надо что-то делать"

Владимир Соловьев "Там даже тени сомнений нет в собственной правоте. Вот, что ужасно". ЭТО И ЕСТЬ КОЛОНИАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ И ЕГО БЛЕФ ПЕРЕД СВОЕЙ КОНЧИНОЙ. В ЕВРОПЕ ПРЕВАЛИРУЕТ ИДЕЯ ФИКС УНИЧТОЖИТЬ РОССИЮ, А КИТАЙ СДЕЛАТЬ СВОЕЙ КОЛОНИЕЙ, УНИЧТОЖИТЬ МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ НА ПЛАНЕТЕ И СОКРАТИТЬ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ. "И наш политический истеблишмент никак не осознает те опасности". ОН НАПОЛОВИНУ ПРОЗАПАДНЫЙ И К ТОМУ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ.

brigadier21 Snytsarienko О какой морали идёт речь, в этих кругах всё на рефлексах, только они перешли в область IT технологий и связаны с непозволительным уровнем издержек, на которые критически смотрят крупнейшие акционеры ТНК. Так, если руководства нескольких ТНК прямо поддерживает одну из сторон войны, но та сторона проигрывает и инвестиции не окупаясь вылетают в трубу, то советы директоров либо сменят директорат и прикроют помощь стороне - лузеру, либо постараются максимально затянуть войну и отбить вложения на максимальных объёмах расходных материалов. При этом под фразой "расходные материалы" можно смело иметь ввиду целые социальные страты на планете, готовые к этой роли за относительно невеликие деньги. Так-что тут Шахназаров прав - либо мы сделаем эту войну невыгодной для руководства западных ТНК, либо нас раскатают объёмами расходных материалов.