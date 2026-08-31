Как простая уборка и грамотная подача квартиры увеличили её стоимость почти на 900 тысяч рублей

Продажа квартиры — это всегда немного театр. Кто-то делает капитальный ремонт, надеясь отбить каждый вложенный рубль, кто-то ограничивается влажной уборкой, а кто-то выставляет объект как есть, даже не поменяв перегоревшую лампочку в коридоре.