News18: Индия заявила об уничтожении 12 террористов при ударах в Пакистане

Индия заявила об уничтожении 12 террористов при ударах в Пакистане. «По меньшей мере 12 террористов были убиты и 55 ранены в результате ударов, нанесённых Индией по лагерям террористов в Пакистане», — передаёт телеканал News18.
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