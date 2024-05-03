Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Десятилетие памяти жертв «победившей» в Одессе Украины

Десятилетие памяти жертв «победившей» в Одессе Украины

  Если вспомнить хронологию событий переломного 2014 года, то задолго до 2 мая шли уже локальные столкновения в Донбассе, были кровопролития, пусть и не масштабные пока что, «поезда дружбы» с необандеровцами в Крыму.

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