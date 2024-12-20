Минфин России отменяет лимиты по семейной ипотеке после заявления президента Путина

Министерство финансов России объявило об отмене лимитов по программе семейной ипотеки. Это решение стало результатом прямой линии с президентом Владимиром Путиным, который подчеркнул необходимость устранения ограничений на данный вид ипотечного кредитования.
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