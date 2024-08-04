Месяц Сафар: даты, традиции, мифы и реальность Ольга ВайленкоС приходом месяца Сафар в мусульманский календарь, который в 2024 году начнется 5 августа, многие верующие вступают в период, наполненный традициями, ритуалами и спокойствием.