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Россия Кораллы көчләре Украинаның радиоэлектроника җитештерү предприятиеләренә һөҗүм итте

Россия Кораллы көчләре Украинаның беспилотниклар һәм радиоэлектроника җитештерүче предприятиеләренә масштаблы һөҗүм ясаган.

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