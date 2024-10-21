ВСУ вновь атаковали Белгородскую область: ранен мирный житель

ВСУ вновь атаковали село Грузское в Белгородской области: пострадал мирный житель. ВСУ второй раз за сутки атаковали село Грузское Борисовского района Белгородской области, сообщается в Telegram-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова.
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