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Slot и 7000$ выступят на первом российско-китайском рок-фестивале в Пекине

Slot и 7000$ выступят на первом российско-китайском рок-фестивале в Пекине

В Пекине с 3 по 4 октября пройдет первый российско-китайский рок-фестиваль. Об этом сообщил Российский культурный центр (РКЦ) в столице КНР, его цитирует РИА Новости.

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