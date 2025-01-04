📹⚡️Перед нами лётные испытания прототипа многофункционального истребителя 6-го поколения от Shenyang Aircraft Corporation.
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📹⚡️Перед нами лётные испытания прототипа многофункционального истребителя 6-го поколения от Shenyang Aircraft Corporation.