Всяко - разно

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Новое переживание для Байдена-тундра...Горит она у Путина, понимаешь ли...

Новое переживание для Байдена-тундра...Горит она у Путина, понимаешь ли...

Не, ну тундра наша это да, место достойное для разговоров,переживаний всяческих и анекдотов, вот про чукчу, например.

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Евгений Попов
Хотелось бы видеть, как горит пропитанное водой болото, а это и есть тундра летом...а зимой снег в тундре тоже горит плохо. В школе, в дни моей юности, особо тупых одноклассников мы называли Т У Н Д Р А! Видимо это и к Бидону относится!
Дина Скребец
Вот жаль,что нельзя таких байденов взять за загривок и фейсом об тейбл, т.е.,трибуну.Чтобы не мололи чепуху и занимались своими делами, не врали,не подличали и не нарывались.

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