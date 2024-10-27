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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бывшие разработчики из Paradox и CD Projekt анонсировали новую 4X ролевую стратегию Н...

Бывшие разработчики из Paradox и CD Projekt анонсировали новую 4X ролевую стратегию Н...

Бывшие разработчики из Paradox и CD Projekt анонсировали новую 4X ролевую стратегиюНовая студия From Chaos, основанная бывшими разработчиками из CD Projekt RED, 11 bit studios и Paradox Interactive, анонсировала свою дебютную игру Liegecraft.

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