Бывшие разработчики из Paradox и CD Projekt анонсировали новую 4X ролевую стратегию Н...

Бывшие разработчики из Paradox и CD Projekt анонсировали новую 4X ролевую стратегиюНовая студия From Chaos, основанная бывшими разработчиками из CD Projekt RED, 11 bit studios и Paradox Interactive, анонсировала свою дебютную игру Liegecraft.
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