Жителям Крыма будут раздавать газ в баллонах бесплатно. Кого это касается в первую очередь?Сергей Аксёнов в рамках инспекционной поездки посетил северные муниципалитеты полуострова, чтобы на местах проконтролировать работу ответственных структур в условиях действующего режима чрезвычайной ситуации.
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