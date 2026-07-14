Живая Кубань
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Живая Кубань

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Жителям Крыма будут раздавать газ в баллонах бесплатно. Кого это касается в первую очередь?

Жителям Крыма будут раздавать газ в баллонах бесплатно. Кого это касается в первую очередь?

Жителям Крыма будут раздавать газ в баллонах бесплатно. Кого это касается в первую очередь?Сергей Аксёнов в рамках инспекционной поездки посетил северные муниципалитеты полуострова, чтобы на местах проконтролировать работу ответственных структур в условиях действующего режима чрезвычайной ситуации.

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