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Петербургский дневник

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Причиной аварийной посадки «Дельфина-3» в Кронштадте мог быть сбой в тяге

Причиной аварийной посадки «Дельфина-3» в Кронштадте мог быть сбой в тяге

Пилоты совершали плановый облёт после ремонта Возможной причиной аварийной посадки легкомоторного самолёта «Дельфин-3» в Кронштадте во время планового облёта после ремонта мог стать сбой в тяге, передаёт 78.

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