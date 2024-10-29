Поругалась со зрительницей: на концерте Светланы Лободы в Ереване произошел скандал

Певица вызвала поклонницу на сцену и предлагает ей «попросить» правительство России прекратить СВО Концерт Светланы Лободы в Ереване закончился скандалом, когда певица потребовала от зрительницы поддержать Украину.
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