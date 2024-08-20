В городе Тернополь на западной Украине после атаки беспилотников раздались взрывы и начался пожар. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram-канале.
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