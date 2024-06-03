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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард «Зенита» Николаев: «Как сезон закончился невнятной победой, так и Кубок России достался невнятно. Дурацкий сезон должен был именно так закончиться»

Петербургский клуб обыграл «Балтику» (2:1) в финальном матче. «Как весь сезон закончился невнятной победой «Зенита», так и кубок достался ему абсолютно невнятно.

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