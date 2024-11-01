Сотрудники ГАТИ привели в порядок часть Таврического сада

Здание оштукатурили и покрасили Во время весеннего субботника сотрудники ГАТИ занимались благоустройством части Таврического сада и обнаружили на его территории нарушения правил благоустройства: одно из нежилых зданий нуждалось в ремонте фасада.
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