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В ЛНР объяснили причины активизации ВСУ у Кременной

В ЛНР объяснили причины активизации ВСУ у Кременной

Марочко: ВСУ активизировались у Кременной из-за успехов российских войск Отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в беседе с ТАСС объяснил причины активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кременной в ЛНР.

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