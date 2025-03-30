В ЛНР объяснили причины активизации ВСУ у Кременной

Марочко: ВСУ активизировались у Кременной из-за успехов российских войск Отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в беседе с ТАСС объяснил причины активизации Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кременной в ЛНР.
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