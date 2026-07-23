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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии о допуске россиян: «Наша позиция остается неизменной. Конфликт продолжается, и мы считаем, что бойкот сейчас важнее»

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Рогер Финъюр отреагировал на слова Александра Большунова о недопуске российских лыжников к международным стартам.

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