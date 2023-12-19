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Вести Севастополь

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В Севастополе 30 улиц будут обесточены во вторник

В связи с производством работ в сетях 19 декабря будет временно прекращена подача электроэнергии .По информации пресс-службы «Севастопольэнерго» подача электроэнергии будет прекращена по следующим адресам: до 13:00 проезд Бастионный, 1-9; проезд Лобанова, 2-21; улица Николая Музыки, 45-55; проезд Якова Иванова, 1-17; улица Короленко, 32, 49.

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