В Севастополе 30 улиц будут обесточены во вторник

В связи с производством работ в сетях 19 декабря будет временно прекращена подача электроэнергии .По информации пресс-службы «Севастопольэнерго» подача электроэнергии будет прекращена по следующим адресам: до 13:00 проезд Бастионный, 1-9; проезд Лобанова, 2-21; улица Николая Музыки, 45-55; проезд Якова Иванова, 1-17; улица Короленко, 32, 49.