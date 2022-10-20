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Ничушкин против «Виннипега»: гол, передача, 2 хита, 2 блок-шота, 4 броска и «+2»

Валерий Ничушкин набрал 2 (1+1) очка в матче против «Виннипега» (3:4 ОТ). Теперь в активе форварда «Колорадо» 8 (5+3) баллов в 4 играх сезона.

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