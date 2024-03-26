Глава МИД Японии отказалась уточнять мнения Москвы и Киева о теракте в "Крокусе"

Власти Японии решили воздержаться от комментариев по заявлениям президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского относительно произошедшего 22 марта теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
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