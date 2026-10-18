Обновление, по данным инсайдера, ожидается с 19 по 23 октября Samsung готовится начать глобальное распространение стабильной версии One UI 9 на неделе с 19 по 23 октября 2026 года.
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