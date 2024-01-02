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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игрок «Ахмата» Челикович: «В России можно прекрасно жить на 300 тысяч рублей в месяц. Если Смолов говорит о комфортабельной жизни, наверное, кто-то может потратить и все 500 тысяч»

Игрок «Ахмата» Челикович: «В России можно прекрасно жить на 300 тысяч рублей в месяц. Если Смолов говорит о комфортабельной жизни, наверное, кто-то может потратить и все 500 тысяч»

Игрок «Ахмата» прокомментировал слова Федора Смолова, что для комфортной жизни в Москве ему нужно тратить около 500 тысяч рублей в месяц.

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