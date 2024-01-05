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Бывший посол США в НАТО предрек военное положение Украины в первой половине 2024 года

Бывший посол США в НАТО предрек военное положение Украины в первой половине 2024 года

Бывший посол США в НАТО предрек военное положение Украины в первой половине 2024 года Ирэн ОрлонскаяВ случае, если поддержка со стороны Соединенных Штатов продолжит снижаться, Украина в первой половине 2024 года может оказаться на грани полного поражения в своем противостоянии с Россией.

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