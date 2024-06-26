Обращение Рустама Нигматуллина в связи с Международным днем борьбы с наркотиками

Обращение первого заместителя Премьер-министра РТ, заместителя председателя антинаркотической комиссии в РТ Рустама Нигматуллина в связи с Международным днем борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
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