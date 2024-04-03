Профессор Мамедов: Накопительный эффект алкоголя губителен

Исследования показали, что накопительный эффект у алкоголя не выдумка.Ученые из Кореи проводили исследование с участием 21 тысячи человек в течение четырёх лет и пришли к выводу, что если полностью отказаться от употребления спиртного или даже просто снизить его потребление, можно снизить риск развития болезней сердца.