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Царьград

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Профессор Мамедов: Накопительный эффект алкоголя губителен

Профессор Мамедов: Накопительный эффект алкоголя губителен

Исследования показали, что накопительный эффект у алкоголя не выдумка.Ученые из Кореи проводили исследование с участием 21 тысячи человек в течение четырёх лет и пришли к выводу, что если полностью отказаться от употребления спиртного или даже просто снизить его потребление, можно снизить риск развития болезней сердца.

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