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Нико Пас совершил три результативных действия в матче с « Манчестер Юнайтед ». Полузащитник « Комо » сделал дубль и ассистировал Анастасиосу Дувикасу в игре 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм).