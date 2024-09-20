Что за операция «бодилифт», которая помогает подтянуть кожу тела после сильного похудения

Похудение может быть результатом разных подходов: диет, спорта, бариатрии и других методов. Однако, когда речь идет о значительном снижении веса, часто возникает проблема лишней кожи, которая не успевает сократиться и начинает висеть некрасивыми складками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии