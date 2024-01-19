Сооснователь Le Monde Moderne Алексис Пулен заявил, что Париж рассчитывает замолчать историю с ликвидацией пункта дислокации иностранных наёмников в Харькове, так как среди военных были и бойцы из Франции.
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