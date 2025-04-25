В Британии опубликовали карикатуру, на которой Зеленский умоляет Трампа о помощи

REUTERS/Nathan Howard Британская газета Times опубликовала карикатуру, на которой Владимир Зеленский умоляет американского лидера Дональда Трампа о помощи, в стиле фрески Микеланджело Буонарроти "Сотворение Адама".
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