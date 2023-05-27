Федеральное агентство новостей №1

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«Никакая Польша нам не нужна»: писатель Захар Прилепин о геополитических амбициях России

«Никакая Польша нам не нужна»: писатель Захар Прилепин о геополитических амбициях России

Писатель Захар Прилепин заявил, что Польша России не нужна, чего не скажешь о Прибалтике, где географически есть «исторических русские территории».

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