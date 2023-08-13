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Багин о распаде дуэта с Тютюниной: «Не видел перспективы дальше. И, наверное, Морозов меня окончательно не отпустила»

Тютюнина и Багин катались вместе с мая 2022 года. Ранее Багин выступал в паре с Аннабель Морозов.  – Почему разошлись с Соней Тютюниной? – Я не видел перспективы дальше.

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