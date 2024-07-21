Овощной плов из турецкого булгура

Булгур с овощами на сковороде — это традиционный турецкий рецепт на сковороде, который подойдет вам как нельзя лучше если вы ищете новый и вкусный гарнир или пытаетесь заставить свою семью питаться более здоровой пищей.
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