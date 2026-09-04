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Царьград

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Выстрел спецназовца Бовы вскрыл тайную борьбу в Киеве. Вспомнили даже 2022-й

Выстрел спецназовца Бовы вскрыл тайную борьбу в Киеве. Вспомнили даже 2022-й

Стало известно, что стрельбу в Киеве начал спецназовец Бова, тот самый, что застрелил переговорщика Киреева в 2022 году.

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