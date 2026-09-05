Звезды шоу-бизнеса и профи примут участие в новом проекте

В новом проекте участвуют известные персоны из шоу-бизнеса, такие как T-killah и Олег Майами, а также профессионалы разных сфер: полицейские, медики и спортсмены.
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