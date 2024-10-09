Россияне могут остаться зимой без марокканских мандаринов

Поставки мандаринов из Марокко в Россию могут сократиться в преддверии новогодних праздников. Как сообщила представитель Ягодного союза Ирина Козий, из-за санкций и сложной политической обстановки поставки «клементинов» почти прекратились.
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