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Россияне могут остаться зимой без марокканских мандаринов

Россияне могут остаться зимой без марокканских мандаринов

Поставки мандаринов из Марокко в Россию могут сократиться в преддверии новогодних праздников. Как сообщила представитель Ягодного союза Ирина Козий, из-за санкций и сложной политической обстановки поставки «клементинов» почти прекратились.

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