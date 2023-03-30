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Почему самый умный и одаренный человек в истории служил обычным бухгалтером и отказался от интимных отношений

Почему самый умный и одаренный человек в истории служил обычным бухгалтером и отказался от интимных отношений

﻿﻿Судьбы гениев часто складываются трагически, вызывая большое сожаление, что невероятный потенциал их ума так и не был реализован в полной мере.

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