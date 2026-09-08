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ИА Регнум

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Посол РФ в Венгрии назвал высылку дипломатов недружественным шагом и эскалацией

Посол РФ в Венгрии назвал высылку дипломатов недружественным шагом и эскалацией

Требование Будапешта к 10 российским дипломатам покинуть территорию Венгрии является беспрецедентной и необоснованной эскалацией со стороны венгерских властей.

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