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Девушка

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Почему кератин снова в тренде и как вернуть волосам дорогой объём без вреда

Почему кератин снова в тренде и как вернуть волосам дорогой объём без вреда

Мода циклична, и это касается не только одежды, но и причёсок. Долгое время эталоном считалось идеально ровное, глянцевое полотно, ради которого мы старательно вытягивали пряди утюжком.

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