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Шаблий – о судьбе титула после допинга Нурмагомедова: «Пояс должен остаться в Гран-при, так написано в контракте»

«Нет разницы, кто будет соперником. Цель одна – пояс. Считаю, что было бы логично, если бы пояс разыгрывали в моем бою с Фрейре.

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