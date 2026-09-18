Ширан, Вишез и Кобзон (уот так уот)

Сейчас западные соцсети забиты «Ах, Эд Ширан! Ах, Эд Ширан!». И к нам пытаются это тащить.Какой-то зачуханный музыкант, на концерте которого другой такой же, рэпер (рэп – кал, мы помним) крикнул «Свободу Палестине», а тот не поддержал.
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