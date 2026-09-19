«Трактор» подаст протест в КХЛ на судейство в матче со «Спартаком»

«Трактор» подаст протест в Фонбет Чемпионат КХЛ на судейство в матче со « Спартаком » (1:3). Челябинцы на последней минуте третьего периода при счете 1:2 забросили шайбу в ворота красно-белых – броском от синей линии отличился защитник Григорий Дронов .