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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трактор» подаст протест в КХЛ на судейство в матче со «Спартаком»

«Трактор» подаст протест в Фонбет Чемпионат КХЛ на судейство в матче со « Спартаком » (1:3). Челябинцы на последней минуте третьего периода при счете 1:2 забросили шайбу в ворота красно-белых – броском от синей линии отличился защитник Григорий Дронов .

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