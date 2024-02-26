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РИА Новый день

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40-летнего лыжника под Кыштымом пришлось вытаскивать из сугробов спасателям

40-летнего лыжника под Кыштымом пришлось вытаскивать из сугробов спасателям

Лыжник пропал в лесах Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, сообщение о «потеряшке» поступило днем воскресенья, 25 февраля, от жителя Кыштыма.

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