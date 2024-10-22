Нарушил все законы жанра: чем Бурак Озчивит обидел преданных поклонниц в Петербурге

Бурак Озчивит попробовал в Санкт-Петербурге квас и неожиданно заговорил по-русски. Зачем знойный красавец снова прибыл в нашу страну? И чем обидел преданных поклонниц? Сколько приходится платить за возможность увидеть знаменитого Османа? Почему турецкие мыльные оперы стали так популярны? И как экранные потомки Ататюрка вгоняют россиянок в многомиллионные долги? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии