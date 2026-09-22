Калужским предпринимателям дали еще год без платы за НТО

Льгота, действующая с апреля 2022 года, изначально предполагала освобождение от платы до 31 октября 2026 года, теперь срок продлён до 31 октября 2027 года.
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